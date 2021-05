Danneggiata lapide generale Dalla Chiesa nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Indagini dei carabinieri sono in corso sul danneggiamento a Figline Valdarno (Firenze) di una lapide dedicata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, situata in un giardino pubblico intitolato proprio al generale vittima della mafia. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Danneggiate, spiegano i militari, anche due auto in sosta nella zona, a cui è stato infranto il lunotto posteriore. (ANSA).