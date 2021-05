Covid, in Toscana 245 nuovi positivi, tasso al 2,86%

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Sono 245 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 8.558 test, di cui 6.851 tamponi molecolari e 1.707 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,86% (7,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri diminuiscono i contagi giornalieri (erano 382), a fronte di un numero molto inferiore di test (erano 16.834), con il tasso di positività in rialzo (era 2,27). Giani sottolinea che le somministrazioni di vaccino in Toscana sono 1.886.819. (ANSA).