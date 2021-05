Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Open day vaccinali in Toscana con Astrazeneca, aperti a chi ha più di 40 anni, senza bisogno di prenotazione, dal 25 maggio al 6 giugno in Toscana. I calendari si differenziano a seconda della Azienda sanitaria: l'Asl Toscana Centro parte domani e va avanti fino al 30 maggio, con orari diversi a seconda della

struttura. La Asl Toscana Sud Est e la Toscana Nord Ovest da mercoledì ma mentre per la prima gli open day si distribuiranno in sei giornate - 26, 28 e 30 maggio e 2, 4 e 6 giugno - per la seconda vale solo la giornata del 26. Gli open day sono rivolti a tutti coloro che hanno più di 40 anni (quindi tutte le classi di età per cui è aperta la prenotazione sul portale) che potranno presentarsi negli hub indicati dalle Asl e ricevere il vaccino senza appuntamento.

Intanto per i 30enni il governatore toscano Eugenio Giani ha spiegato di ritenere possibile il via alle prenotazioni dalla prossima settimana ma "cerco di rispettare la gerarchia che il generale Figliuolo ci ha dato". "Abbiamo ormai completato gli over 80 - ha aggiunto Giani - mancano poche decine di migliaia a completare gli over 70, siamo nel centro della vaccinazione dei 60-69enni, quindi dobbiamo procedere con questa gradualità".

Sull'andamento della pandemia registrati altri 245 contagi e 14 decessi, il tasso di positività è pari al 2,9 su 6.851 tamponi molecolari e 1.707 tamponi antigenici rapidi, prosegue il calo dei ricoveri: sono 741, 19 in meno rispetto a ieri, di cui 133 in terapia intensiva, 2 in meno. Sempre il governatore Giani, sul fatto che la Toscana diventi zona bianca dal 14 giugno, ha parlato di "idea plausibile, può darsi. Questa mattina siamo ad un'incidenza di contagi di 70 su 100mila abitanti. Affinché la Toscana diventi zona bianca una settimana prima del 21 giugno occorre arrivare a 50. Ci sono quattro province costiere che sono già sotto i 50, più difficile invece che ciò avvenga per le province dell'interno ma io ritengo che possa accadere". (ANSA).