Vaccini:Toscana; somministrazione senza prenotazione over 60

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Per arrivare in tempi rapidi alla più elevata copertura vaccinale degli over 60, la Regione Toscana ha dato il via libera a un 'vaccino day' straordinario domani domenica 23 maggio. Gli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, si spiega, potranno recarsi anche senza prenotazione in alcuni hub, che le Asl hanno appositamente individuato nei territori di loro competenza.

Questi gli hub (con orari e numero di dosi disponibili) per il 'vaccino day' di domani riservato agli over 60, secondo quanto reso noto dalla Regione:

-Asl Toscana Sud Est: Pala Giannelli Siena, dalle 20 alle 23 (disponibili 300 dosi, limite arrivo entro le 23); Aurelia Antica Grosseto, dalle 20 alle 23 (disponibili 300 dosi, limite arrivo entro le 23); Centro Affari Arezzo, dalle 20 alle 23 (disponibili 300 dosi, limite arrivo entro le 23);

-Asl Toscana Centro: Palasport Reggello, dopo le 17 (disponibili 160 dosi); Pellegrinaio (Prato), dopo le 17 (disponibili 160);

-Asl Toscana Nord Ovest: Carrarafiere, dalle 8.30 alle 24, (disponibili 500 dosi, limite arrivo ore 23.30); dipartimento della prevenzione di Pontedera (Palazzo Blu) dalle 8 alle 13 (disponibili 200 dosi) e dalle 14 alle 19 (disponibili 200 dosi); struttura fieristica Sefi di Venturina, dalle 9 alle 14 (disponibili 150 dosi) e dalle 14.30 alle 19.30 (disponibili 150 dosi)