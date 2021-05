Mostre: Mille giorni contano, personale Banchelli

(ANSA) - PITERASANTA (LUCCA), 22 MAG - La Galleria Poggiali di Pietrasanta apre la stagione estiva delle mostre con una personale di Francesca Banchelli (Montevarchi, 1981) a cura di Sergio Risaliti, direttore artistico del Museo Novecento di Firenze. 'Mille giorni contano' è il titolo che l'artista ha scelto per presentare i suoi dipinti e le sue sculture - in totale una ventina di opere - che saranno visibili con ingresso libero nella project room di via Garibaldi 8 e nella sede dell'Ex-Fonderia d'Arte Luigi Tommasi di via Marconi 48, sempre a Pietrasanta, da oggi al 15 luglio.

Recentemente Francesca Banchelli ha tenuto una mostra al Museo Novecento di Firenze, partecipando al progetto 'Duel' in dialogo con un'opera di Scipione. Ha inoltre al suo attivo apparizioni in istituzioni italiane e straniere come il Museo Pecci a Prato, Villa Romana a Firenze, il Macba di Barcellona, la Tate modern di Londra. La sua ricerca spazia dalla pittura alla scultura, dal disegno alla performance, al video. "La pittura - spiega comunque la stessa artista - mi porta ad esplorare dei territori che sono introvabili con gli altri mezzi. La pittura approfondisce e satura immaginari che si sono creati lavorando su concetti e pensieri, immaginari così stabili che ritornano instabili, diventano realtà pronte a schiudersi ed essere raccontate con risvolti impensabili, se non attraverso l'uso della pittura". (ANSA).