Covid, in Toscana 358 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente Eugenio Giani nel suo consueto report sui social.

I nuovi casi registrati in Toscana sono in calo rispetto a ieri così come il tasso di positività a fronte di un numero minore di test: nel precedente report i contagi giornalieri erano 392 su 20.554 tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi dell'1,91% (5,4% sulle prime diagnosi). (ANSA).