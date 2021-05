Vaccini, in Toscana apertura prenotazioni per 40-41enni

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Si apriranno oggi alle 17, sul portale regionale, le prenotazioni del vaccino anti Covid per i 40-41enni della Toscana. Lo ricorda la Regione che precisa come, con le agende per i nati nel 1980 e 1981, si vada a completare l'intera fascia anagrafica degli over 40.

Inoltre, ricorda la Regione, continua l'apertura straordinaria del portale per i sessantenni, che potranno ricevere subito la prima dose di vaccino già nel fine settimana: da domani, sabato 22, fino a lunedì 24 maggio. (ANSA).