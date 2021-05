Vaccini: Giani, in Toscana somministrati oltre 1,8 mln

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - I vaccini anti Covid attualmente somministrati in Toscana sono 1.802.437. Lo rende noto su Telegram il governatore toscano Tu Eugenio Giani ricordando anche che da oggi a domenica sarà effettuata la vaccinazione di massa alle isole del Giglio e Giannutri. "Tutti gli abitanti dell'isola del Giglio e di Giannutri saranno vaccinati da oggi entro domenica come previsto dal Governo per le isole minori, il magnifico arcipelago toscano si cura", scrive Giani. (ANSA).