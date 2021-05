Vaccini: Giani, da 31/5 dosi anche da medico per over 40

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - L'accordo con medici di base per la campagna vaccinale "è stato trovato, abbiamo solo da mettere i puntini sulle i: io presumo che potremmo partire il 31 maggio, anche perché i medici per poter partire hanno bisogno delle agende, cioè di individuare le persone che loro seguiranno. Sarà un processo non esclusivo, come è successo per gli over 80, ma complementare perché tutte le categorie dai 40 anni in su sono investite". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze parlando del coinvolgimento dei medici e dei farmacisti nella campagna vaccinale.

"A mio giudizio, ma poi lo discuteremo in questa settimana, tutte le persone che hanno diritto, ovvero i fragili di tutte le età, e le persone da 40 anni in su possono essere contattati da medici di base e possa essere programmata la loro dose".

"Naturalmente - ha precisato Giani - daremo una priorità per quello che riguarda gli over 60 seguendo le indicazioni del generale Figliuolo". Per quanto riguarda l'accordo con i farmacisti, Giani ha aggiunto che "ci stanno lavorando gli uffici dell'assessorato alla sanità, quindi" potrebbe arrivare "nelle prossime ore: io ho dato l'input che si possa fare il prima possibile". Sulla consegna dei vaccini, infine, Giani ha detto che il generale Francesco Paolo Figliuolo "ha garantito che ci sarà un salto di qualità nel mese di giugno: quindi il primo giugno coincide sostanzialmente con le date in cui noi mobiliteremo sicuramente i medici di base, e probabilmente i farmacisti". (ANSA).