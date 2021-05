Musica: tournee Maggio a Salisburgo per Festival Pentecoste

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Coro e Orchestra del Maggio musicale fiorentino, diretti dal maestro Zubin Mehta in tournee a Salisburgo per il Festival di Pentecoste. Due le date nel cartellone della prestigiosa rassegna di cui è direttrice artistica Cecilia Bartoli: il 22 maggio un concerto sinfonico con musiche di Mendelssohn e Respighi, con la presenza del violinista Maxim Vengerov, il 24, in chiusura del festival, l'esecuzione, già tutta esaurita, in forma di concerto, della Tosca di Puccini, che vedrà schierarsi sul palco della Grosses Festpielhaus di Salisburgo, tra gli interpreti principali, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Luca Salsi e con Cecilia Bartoli che ha riservato per sé il ruolo del pastorello, il primissimo della sua carriera. Il Maggio manca da Salisburgo da 25 anni: l'ultima volta era stato nel 1996 sempre con Zubin Mehta.

L'invito a partecipare al Festival di Pentecoste del 2021 è giunto al sovrintendente del Maggio Alexander Pereira la scorsa estate da Cecilia Bartoli, dal 2012 - e fino al 2026 - direttrice artistica del Festival che fu fondato nel 1973 da Herbert von Karajan. Interamente dedicata a Roma col titolo 'Roma Aeterna' questa edizione è un omaggio di Cecilia Bartoli alla sua città natale e in questo solco risiede il fil rouge del programma proposto dal Maggio Fiorentino per le due date. Nel segno di un omaggio all'Italia, oltre alla dedica alla Capitale, è anche da considerarsi la partecipazione del Maggio Musicale Fiorentino, si spiega dalla Fondazione, "in questo caso anche la prima istituzione musicale italiana, in un periodo storico segnato dalla pandemia e dai primi allentamenti alle restrizioni, a varcare i confini del Paese e rappresentarlo culturalmente in una tournée". (ANSA).