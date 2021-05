COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Coi nuovi contagi Covid che in Toscana restano contenuti - 392 nelle 24 ore - l'orizzonte del governatore Eugenio Giani si rafforza di un obiettivo: non vanno sprecate dosi. Per ottenere questo la Regione sta elaborando un metodo 'last minute' per azzerare il più possibile i vuoti che potrebbero crearsi nell'agenda dei prenotati. "Cercheremo di attivare tutti gli strumenti possibili, per non sprecare neppure una dose, rimasta inutilizzata all'ultimo momento - annuncia Giani -. Con questa iniziativa, che stiamo mettendo a punto, intendiamo aumentare la nostra capacità vaccinale, per arrivare prima possibile all'immunità di gregge". Calano anche i ricoveri in ospedale: "Siamo scesi sotto i 1.000 e siamo arrivati anche a 2.200" ha detto il presidente ma "è evidente che dobbiamo mantenere alto il controllo, poi le condizioni di fine primavera e inizio estate favoriranno il rallentamento dei contagi". Le 24 ore hanno censito altri 11 morti (età media 84 anni). Intanto comunque proseguono le prenotazioni per vaccinarsi dei 40enni (18.000 in un'ora oggi la fascia 40-41 anni cui vanno 65.000 dosi in estate). Si guarda, date le raccomandazioni del generale Figliuolo, alla fascia 60-69 anni dove i residenti in Toscana vaccinati o prenotati per il vaccino sono ora oltre 360mila, sul totale di circa 466mila abitanti. Per questa fascia è stato varato un 'last minute' che ha contato 4.000 prenotati, i quali da domani a lunedì 24 maggio riceveranno il vaccino. Tra le nuove misure c'è pure il tampone gratuito per permettere a chi non è vaccinato o non ha avuto il Covid di visitare parenti e amici nelle Rsa, nelle Rsd e in generale in tutte le strutture residenziali di assistenza della Toscana. Rapidità nelle somministrazioni si registra all'isola del Giglio dove è in corso la vaccinazione di massa (solo con Pfizer): la Asl ha anticipato le prenotazioni di domenica 23 ad oggi ed a sabato 22 - chiamando le persone prima dell'appuntamento previsto - e sembra possibile chiudere il programma in meno di tre giorni.

(ANSA).