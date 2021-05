Covid: altri 11 decessi in Toscana, ricoveri sempre in calo

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Sono 392, età media 41 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 11 decessi: otto uomini e tre donne, con un'età media di 84,4 anni. Sono 238.734 i casi registrati nella regione dall'inizio dell'epidemia e 6.601 i morti. Gli attualmente positivi sono 12.288, il 4,5% in meno rispetto a ieri e circa la metà rispetto ad un mese fa. Continua il calo dei ricoveri, oggi sono 837 (-40 rispetto a ieri), di cui 148 in terapia intensiva (-10).

Registrati altri 955 guariti che raggiungono quota 219.845.

Oggi sono stati effettuati 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi). Sono 11.451 i malati in cura a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi di sintomi (-534) e 26.425 le persone, pur non positive, anch'esse costrette nel proprio domicilio, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati (-570). (ANSA).