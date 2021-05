Esplosione e incendio in casa, si cercano 2 persone

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Esplosione e incendio in un'abitazione a Borgo di Dudda, frazione del comune di Greve in Chianti (Firenze), che è crollata: un uomo di 59 anni è stato torvato morto tra le macerie, si cerca una donna. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri. Una fuga di gas sarebbe la causa ipotizzata al momento per l'esplosione.