COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - La Toscana ha 'fame' di vaccini come dimostra anche oggi l'affollamento di quarantenni sul portale delle prenotazioni, che sono state oltre 18.000 in mezz'ora da parte dei nati nel 1976 e nel 1977: il portale nella prima fase dell'apertura a questo biennio ha registrato 1.560 prenotazioni al minuto, oltre 6.000, nei primi quattro minuti.

La Regione Toscana mette loro a disposizione oltre 150mila dosi di Pfizer per somministrazioni che, però, sono programmate dal 5 luglio all'1 agosto, non subito. Un impegno che deve conciliarsi con l'ammonimento alle Regioni del generale Figliuolo: prima vanno messe in sicurezza le persone più a rischio di ospedalizzazione, di invalidità e di morte a causa del Covid, ossia chi ha oltre i 60 anni e chi rientra fra le categorie di superfragili e fragili. Poi, si ricava, sarà il momento delle categorie anagrafiche che hanno più agilità con i computer e i clic col mouse. Domani, giovedì 20 maggio, potranno prenotare la vaccinazione i nati negli anni 1978 e 1979 (43 e 42enni) ed infine, venerdì 21 maggio, i nati nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l'intera fascia anagrafica degli over 40. Domani Giani sarà ad aprire un altro centro di somministrazione a Calenzano (Firenze) - capacità di 540 dosi al giorno - mentre da venerdì a domenica 812 dosi di Pfizer e J&J dovrebbero rendere 'Covid free' per i mesi di copertura le isole del Giglio e di Giannutri che aspettano a gloria i vacanzieri.

L'espansione della campagna vaccinale in Toscana pare desumersi anche dal report giornaliero, dove i nuovi positivi si contano intorno a poco più di 300 giornalieri, somma molto bassa rispetto a poco tempo fa benché ancora insufficiente a portare la Toscana ad ambire ad essere regione 'zona bianca'. Pesano ancora ricoveri e terapie intensive e, su tutto, la pesante, continua striscia dei morti: altri 16 decessi nelle 24 ore, un'altra strage quotidiana di vittime della pandemia. (ANSA).