Concerto Gianna Nannini a Firenze rimandato al 2022

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il concerto a Firenze di Gianna Nannini previsto il 29 maggio 2021 nello Stadio Artemio Franchi, è stato rimandato al prossimo anno, in data 28 maggio 2022. Per ritrovare il suo pubblico la cantautrice toscana questa estate torna in tour in una dimensione più intima con Piano Forte e Gianna Nannini - La differenza (dal titolo del suo ultimo album La differenza), al via a luglio nei più bei teatri d'Italia all'aperto.

Queste le prime date del tour: 13 luglio: Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro Il Vittoriale; 14 luglio Cervere (CN) - Anfiteatro dell'Anima; 16 luglio Marostica (VI) - Piazza Castello; 17 luglio Siena- Vivifortezza Medicea; 19 luglio Vgievano (PV) - Castello Sforzesco; 20 luglio Nichelino (TO) - Stupinigi Sonic Park; 23 luglio Fasano (BR) - Luce Musica festival Piazza Ciaia; 2 agosto Cesenatico (FC) - Arena Cappuccini; 4 agosto Castigliocello (LI) - Castello Pasquini; 5 agosto Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Fortezza di Mont' Alfonso; 7 agosto Gavorrano (GR) - Teatro delle Rocce; 9 agosto Forte dei Marmi (LU) - Villa Bertelli; 12 agosto Trani (BT) - Piazza Duomo; 13 agosto Otranto (LE) - Otranto Summer Festival - Fossato del Castello; 17 agosto: Maiori (SA) - Anfiteatro Porto Turistico; 20 agosto Enna - Castello di Lombardia; 21 agosto Taormina (ME) - Teatro Antico; 24 agosto Cefalù (PA) - Castello Bordonaro; 4 settembre Pisa - Piazza dei Cavalieri.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners. I biglietti acquistati per il concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, previsto il 29 maggio 2021 e posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, rimangono validi per la nuova data. Annunciate anche le date di recupero dei concerti previsti in Svizzera: 5 maggio 2022, Theatre Du Leman di Ginevra (CH) - recupero dell'8 ottobre 2021; 6 maggio 2022, Hallenstadion di Zurigo (CH) - recupero del 9 ottobre 2021. (ANSA).