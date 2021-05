ANSA-IL-PUNTO/COVID;Figliuolo,Toscana sta facendo sua parte

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - "Siamo quasi a 28 milioni di somministrazioni In Italia. La Toscana sta facendo la sua parte: era partita male, è inutile negarlo, ma con un dialogo costante con il presidente Giani e il lavoro sinergico oggi è tra i primi posti sui target importanti". Lo ha detto Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, oggi in visita in Toscana, prima a Firenze e poi a Siena.

E la Toscana, sono le parole del governatore Eugenio Giani, punta ora ad arrivare a 50mila vaccinazione al giorno: "Oggi - ha spiegato il presidente della Regione in occasione della visita all'hub del Mandela forum a Firenze di Figliuolo - siamo capaci di fare 30-35 mila vaccinazioni al giorno, domani, con l'allargamento con l'ausilio dei farmacisti, dei medici di base, le postazioni dei posti di lavoro" si pensa "di arrivare alle 50mila vaccinazioni al giorno". Giani ha anche annunciato di essersi prenotato "attraverso la piattaforma online e mi vaccinerò il prossimo 12 giugno". Intanto oggi agende sul portale online regionale della Toscana per le persone con comorbilità fino ai 60 anni di età e per i nati nel 1974 e nel 1975: nella prima mezz'ora, per i 46-47enne, 18.000 le prenotazioni fatte.

Sempre sul fronte vaccini purtroppo si è anche registrato un nuovo caso di sovradosaggio: a una 67enne a Livorno ieri sono state somministrate per errore quattro dosi di Pfizer come era accaduto lo scorso 9 maggio a una 23enne a Massa. La 67enne al momento sta bene: è in ospedale per accertamenti.

Sul fronte dell'andamento della pandemia Covid si registrano altri 291 casi e 18 morti. In calo i ricoveri che scendono sotto quota mille: sono 969, 62 in meno rispetto a ieri, di cui 167 in terapia intensiva, 11 in meno. (ANSA).