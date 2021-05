Ippica: campionati mondiali di endurance a San Rossore 22/5

(ANSA) - SAN ROSSORE (PISA), 17 MAG - Al parco di San Rossore (Pisa) è tutto pronto per accogliere i campionati mondiali di endurance, specialità equestre di regolarità, sabato 22 maggio, quando il Parco si troverà sotto i riflettori internazionali con cavalli e cavalieri provenienti da decine di nazioni i quali gareggeranno lungo 160 km di percorsi dentro la tenuta. In questi giorni sono in corso le operazioni di allestimento, a cura degli organizzatori dell'evento.

Per la competizione - il cui nome ufficiale è 'Longines Fei Endurance World Championship 2021' - la Tenuta di San Rossore però resterà chiusa al pubblico, esclusivamente per la giornata del 22 maggio, a causa del Covid per evitare assembramenti e garantire la massima sicurezza. L'accesso sarà consentito soltanto a persone accreditate per l'evento, a residenti e addetti di attività economiche. (ANSA).