Covid: Toscana, 382 nuovi casi, tasso sale al 4,2%

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 382 su 9.050 test di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (10,0% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani usando i social network. Il numero dei nuovi casi è inferiore a ieri (erano 506) ma anche il numero dei test effettuati è inferiore a ieri (erano in totale 20.113) quindi il tasso di positività risale (ieri era 2,52%). Giani ha ricordato che "oggi partono le prenotazioni per la fascia 1972-1973, vi terrò informati sull'orario di apertura del portale". (ANSA).