ANSA-IL-PUNTO/COVID; TOSCANA, via a vaccini per quarantenni

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Si sono aperte questo pomeriggio alle 17 le prenotazioni per i nati nel 1972 e 1973 sul portale web della Toscana per le vaccinazioni anti-Covid. Si tratta della prima tranche di prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 40-49: secondo la tabella di marcia annunciata dalla Regione nei giorni scorsi, seguiranno le aperture per le classi d'età 1974-75 (martedì 18), 1976-77 (mercoledì 19), 1978-1979 (giovedì 20) e 1980-81 (venerdì 21).

La capacità di somministrazione in Toscana si sta via via potenziando, con l'apertura di nuovi hub. In particolare, secondo quanto spiegato dal governatore Eugenio Giani, tra quelli già inaugurati o in procinto di esserlo sono otto i nuovi centri, per circa"6-7mila vaccinati in più ogni giorno, potenzialmente". "Ora noi stiamo reggendo il ritmo, però dobbiamo avere più agilità perché tutti i cittadini possano vaccinarsi", ha aggiunto Giani. "I vaccini - ha spiegato ancora Giani - ci stanno arrivando da 2-3 settimane con regolarità, cosa che non avveniva prima, e già questo è un fatto importante.

Il generale Figliuolo sta puntando sul fatto che possano essere anche quantitativamente di più: se questo avviene, noi siamo pronti con i nuovi hub per poterli somministrare". E proprio il commissario per l'emergenza sarà domani in Toscana dove visiterà l'hub del Mandela forum a Firenze e quello del Palasport Mens Sana a Siena dove andrà anche ai laboratori di Toscana Life Sciences.

Sull'andamento della pandemia in Toscana oggi si registrano altri 382 casi, con un'età media che si è abbassata a 37 anni, e un tasso di positività pari al 4,2% (in rialzo). Purtroppo ci sono stati anche altri 15 decessi, età media 74,1 anni.

Risalgono i ricoverati: sono 1.031, 14 in più rispetto a ieri, di cui 178 in terapia intensiva, 3 in più. (ANSA).