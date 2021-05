Maltempo: in Toscana codice giallo per mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - Codice giallo in Toscana per mareggiate sulla costa degli Etruschi e Arcipelago domani, lunedì 17 maggio. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale in base alle previsioni che annunciano venti con forti raffiche e mare molto mosso.

Il codice giallo è valido dalle ore 6 alle ore 17. (ANSA).