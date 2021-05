Vaccini: Giglio e Giannutri 'Covid free', campagna di massa

(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 15 MAG - Anche l'isola del Giglio (Grosseto) sarà Covid free: la Asl rende noto che ci sarà "vaccinazione diffusa per tutti gli abitanti il 21, 22, 23 maggio". Prosegue così la campagna vaccinale nelle isole della Toscana, che ha già interessato Capraia (Livorno). In azione medici e infermieri della Marina Militare e medici dell'Asl Toscana Sud est. Saranno vaccinati i residenti, i domiciliati e i lavoratori stagionali e permanenti del Giglio e anche dalla minuscola e semi-disabitata isola di Giannutri, che ancora non sono stati immunizzati. Due i punti vaccinali messi a disposizione dal Comune: le scuole a Giglio Castello e a Giglio Porto. (ANSA).