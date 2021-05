Porti: Neri battezza 3 rimorchiatori di ultima generazione

(ANSA) - LIVORNO, 15 MAG - Tre rimorchiatori di ultimissima generazione entrano in servizio oggi nel porto di Livorno.

Stamani è stato celebrato il battesimo dei tre nuovi mezzi operativi del Gruppo Neri, il "Calafuria", il "Romito" e il "Gabriella Neri", alla banchina del quartier generale della storica azienda livornese che da 120 anni lavora nel settore marittimo con mezzi propri, tra cui rimorchi, pontoni e chiatte.

I mezzi che entreranno in servizio nel porto di Livorno, come spiegano dal Gruppo, sono di ultimissima generazione. Si tratta di tre natanti estremamente innovativi, e i primi nel Mediterraneo nel loro genere, che si vanno ad aggiungere alla flotta dei 10 rimorchiatori che già operano nello scalo toscano.

Tutti i nuovi rimorchiatori di Neri hanno dimensioni contenute, un'alta potenza di tiro, superiore alle 80 tonnellate, e un pescaggio veramente basso per queste potenze. A tali caratteristiche di forza e manovrabilità si devono aggiungere poi anche le basse emissioni in atmosfera e il comfort di bordo per gli equipaggi, che per vibrazioni e rumore li equiparano a agli standard degli yacht. (ANSA).