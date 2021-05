Vaccini: Giani, da 17/5 apriamo prenotazione per 48-49enni

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - "Martedì 18 maggio verrà a trovarci il generale Figliuolo, voglio che si renda conto di come la Toscana sta seguendo le indicazioni della campagna vaccinale. Ieri abbiamo visto le sue indicazioni che invitano ad aprire ai 40enni e quindi noi faremo di conseguenza. La data la decideremo in una riunione tecnica, ma penso che proprio da lunedì apriremo a due anni dei 40enni". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.

"La prima delle disposizioni dei 40enni, quindi per i 48-49enni, - ha precisato Giani - partirà esattamente come dice la circolare, ovvero da lunedì". Giani ha poi spiegato che lunedì 17 maggio ci sarà la riunione di Giunta che approverà anche un atto per partire con la vaccinazione dei soggetti fragili, a partire da mercoledì. (ANSA).