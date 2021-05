Giani, oggi oltre 41mila prenotazioni vaccino da over 50 Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Sono oltre 41mila le prenotazioni di oggi per gli over 50 sul portale toscano dei vaccini: lo rende noto sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Gli estremamente vulnerabili e i caregiver ammessi alla vaccinazione registrati sul portale - aggiunge Giani - riceveranno da questa sera un codice sms per prenotare il proprio appuntamento".

Oggi alle 16, la Regione ha aperto la finestra per le prenotazioni per i nati nel 1968-1969, mentre domani, sabato 15 maggio, sarà il turno dei nati negli anni 1970 e 1971 che potranno prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid.

Dalla prossima settimana, poi, si apriranno le prenotazioni per coloro che hanno meno di 50 anni. (ANSA).