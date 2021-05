Assalito in auto a Firenze per rapinargli il Rolex

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Un automobilista è stato rapinato del Rolex a Firenze, in piazza Puccini. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo, 66enne, era seduto in auto quando un malvivente ha aperto lo sportello della vettura, lo ha immobilizzato montandogli addosso con un ginocchio e gli ha strappato l'orologio del polso, per poi fuggire di corsa. La vittima è rimasta illesa. Sull'episodio indaga la squadra mobile della questura. (ANSA).