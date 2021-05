Nuovo intervallo vaccini Pfizer-Moderna, data richiamo comunicata in hub per 1/a dose

Per i toscani che hanno prenotato il vaccino prima che l'intervallo venisse allungato - il 10 maggio a 40 giorni e, ieri, a 42 giorni - la nuova data per il richiamo sarà comunicata all'utente quando andrà a fare la prima dose: sede e orario resteranno gli stessi, ma cambierà la data, in base alle nuove indicazioni. In quell'occasione viene consegnato un foglio con il nuovo appuntamento. E' quanto precisa la Regione Toscana aggiungendo anche che non arriveranno messaggi per spostare la seconda dose. Niente cambia, infine, per coloro che hanno già fatto la prima dose: faranno il richiamo nella data prestabilita.