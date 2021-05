Premi, scelta cinquina Gregor von Rezzori-Città di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Scelta la cinquina per la sezione narrativa straniera del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze: nella short list Luc Lang con 'La tentazione' (edizioni Clichy trad.di Tommaso Guerrieri), Robert Macfarlane per 'Underland' (Einaudi, trad. di Duccio Sacchi), Colum McCann con 'Apeirogon' (Feltrinelli, trad. di Marinella Magri), Maaza Mengiste per 'Il Re Ombra' (Einaudi, trad. di Anna Nadotti) e Maggie O'Farrell con 'Nel nome del figlio' (Guanda, trad. di Stefania De Franco). La XV edizione del premio si svolgerà dal 3 al 5 giugno a Firenze.

La giuria ha poi assegnato il premio per la migliore traduzione in italiano a Nicola Crocetti per 'Odissea' di Nikos Kazantzakis (Crocetti Editore - Feltrinelli), Fabrizio Gifuni ne leggerà alcuni brani. (ANSA).