Dante, in Duomo Firenze pedana per vedere ritratto da vicino

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Un'impalcatura, con una scala e una pedana, per consentire una 'lettura' ravvicinata della grande tela con il celebre 'Ritratto di Dante Alighieri, la città di Firenze e l'allegoria della Divina Commedia', dipinto da Domenico di Michelino nel 1465 per la Cattedrale di Firenze.

E' l'iniziativa, dal titolo 'Dante e la luce della Commedia in Santa Maria del Fiore' curata da Antonio Natali, che fa parte delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Al programma di iniziative, è stato spiegato, collaborano l'Opera di Santa Maria del Fiore, l'Opera di Santa Croce e la Certosa di Firenze. Tra i prossimi eventi dedicati al poeta ci sono 'All'etterno dal tempo (Paradiso, XXXI 38): la teologia di Dante', lezione del Cardinale Gianfranco Ravasi, nella basilica di Santa Croce (28 maggio); 'Lecturae Dantis' spettacolo di Franco Ricordi, al museo dell'Opera del Duomo, (10, 17, 24 giugno); 'I poeti leggono il Poeta' Santa Croce, Duomo, Certosa, (giugno 2021 - marzo 2022); 'Commedia Divina a Santa Croce' spettacolo site specific in Santa Croce, (5-11 luglio); e la 'Giornata della fraternità 2021 - Dante e Francesco' incontro, Cenacolo di Santa Croce, (2 ottobre). La grande tela, posizionata in alto all'interno del Duomo di Firenze, fu commissionata dall'Opera di Santa Maria del Fiore per celebrare i 200 anni della sua nascita. Dante è raffigurato in piedi con una corona d'alloro in testa, tiene nella mano sinistra la Commedia e con la destra indica la porta dell'inferno. "L'opera di Domenico di Michelino è forse il più noto ritratto di Dante Alighieri - afferma Natali - non a caso nel 2021 è stata chiesta in prestito per molte mostre; c'è parso però inammissibile, proprio nell'anno di Dante, privare per diversi mesi la Cattedrale di Firenze d'una creazione che l'Opera di Santa Maria del Fiore aveva nel Quattrocento voluto commissionare per celebrarne la nascita". (ANSA).