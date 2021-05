Minivan con 6 operai finisce in scarpata nell'Aretino,feriti

(ANSA) - BADIA TEDALDA (AREZZO), 12 MAG - Un minivan è uscito fuori strada precipitando in una scarpata nei pressi di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo). A bordo sei persone, tutti lavoratori in un metanodotto in costruzione tra Toscana ed Emilia Romagna e il cui cantiere è vicino al luogo dell'incidente. Per quattro degli occupanti le condizioni sono state valutate da codice rosso, per due da codice giallo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.45 lungo una strada sterrata che dalla statale porta al cantiere. Il veicolo è poi finito in una scarpata di circa sei metri. Sul posto intervenuti sanitari e vigili del fuoco, inviati anche dall'Emilia Romagna, l'elicottero dei pompieri e quello del 118, i carabinieri di Badia Tedalda. (ANSA).