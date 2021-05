Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Procede l'apertura delle agende per i vaccini anti Covid in Toscana per la categoria dei cinquantenni sulla base dell'anno di nascita. Dalle 16 di oggi aperto il portale per i nati nel 1964 e nel 1965: in tre ore 30mila le prenotazioni su circa 38mila dosi. Il cronoprogramma dell'apertura delle agende, per completare l'intera fascia anagrafica degli over 50, prevede un'apposita calendarizzazione, di 'due anni in due anni': i nati negli anni 1966 e 1967 potranno prenotare sul portale regionale da domani, il 14 toccherà ai 53 e 52enni, mentre per i nati negli anni 1970 e 1971 le agende saranno aperte sabato 15 maggio.

Intanto da lunedì il portale di prenotazione dei vaccini ha registrato oltre 2,76 milioni di visite. "Di questi - spiega Andrea Belardinelli responsabile sanità digitale e innovazione di Regione Toscana - 1,7 milioni sono entrati subito, 683mila hanno trovato la waiting room e hanno fatto la coda prima di entrare, mentre 296mila utenti hanno abbandonato".

Sempre sul fronte vaccini in Toscana si allunga fino a 42 giorni l'intervallo tra prima e seconda dose di Pfizer e Moderna, ma solo per chi prenoterà la somministrazione da domani giovedì 13 maggio, per chi ha già prenotato o fatto la prima dose, invece, non cambia niente. Lo fa sapere la Regione spiegando che questo nuovo intervallo di somministrazione è stato disposto per motivi organizzativi ed entro i termini indicati dalla direttiva del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.

Quanto all'andamento della pandemia, contagi in rialzo come il tasso di positività: sono stati 495 in più con un'incidenza di positivi pari al 2,13% su 23.190 tamponi effettuati. Balzo poi, rispetto a ieri, dei decessi: registrate altre 38 morti che portano il totale a 6.461. Forte calo dei ricoveri: sono 1.202, 61 in meno rispetto a ieri, di cui 188 in terapia intensiva, 7 in meno. (ANSA).