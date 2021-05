A Firenze una bottega artigiana della carta ispirata Jane Austen

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Nasce a Firenze la bottega della carta ispirata a Jane Austen. L'idea è di Silvia Columbano, cuore e matita della Elinor Marianne, progetto che ha preso vita nel 2018 online e che debutta in centro storico a Firenze, in via Romana, con un negozio dove è in vendita tutta la linea di cartoleria vintage da lei creata. Il successo avuto con l'e-commerce ha spinto al debutto dal vivo. All'interno dello spazio si trovano tantissimi quaderni (divisi in collane: letterari, retrò, golosi), agende annuali, agende dedicate alle letture, carta da lettera, bigliettini, planner, box, segnalibri, carta da regalo, tutti disegnati dalla fondatrice e realizzati da un tipografo editoriale. La linea, che trae le sue ispirazioni dai libri, dallo stile retrò e francese, ha un nome speciale: Elinor e Marianne sono infatti le protagoniste di 'Ragione e sentimento' di Jane Austen, scrittrice cara alla fondatrice del progetto.

"Mi sono ispirata a questi due personaggi letterari femminili, l'uno riflessivo, pacato, l'altro appassionato e romantico per creare una linea di prodotti dedicata a chi crede fortemente che la carta non trattenga solo i caratteri stampati e i colori, ma i sentimenti, le storie, le idee. - racconta Silvia Columbano -. A chi è convinto che la carta avvicini le persone, e le renda simili: a volte stropicciate, segnate dal tempo e dalla vita, ma piene di significati, di memoria, di sogni". Dal 2018 ad oggi la fondatrice ha scoperto che sono tante le persone ad affidare alla carta progetti, pensieri e sogni, e così, lasciato il lavoro di redattrice nella casa editrice fiorentina Cesati, si è dedicata completamente al nuovo progetto, aprendo ora anche uno spazio fisico in cui trovare le sue creazioni. ''Non quaderni e agende qualsiasi, ma luoghi di carta a cui affidare progetti, giornate, pensieri; in cui alcune persone possano riconoscersi - racconta -. Un posto che faccia venire voglia di scrivere". (ANSA).