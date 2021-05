Porti: Livorno, nuovi servizi ferroviari per trasporto merci

(ANSA) - LIVORNO, 11 MAG - Partito oggi il nuovo servizio di manovra ferroviaria nel porto di Livorno gestito da Mercitalia Shunting & Terminal, società del Polo Mercitalia - Gruppo Fs che si è aggiudicata la gara. La concessione, spiegano dall'Autorità di sistema portuale, è per cinque anni per un volume di affari di 12 milioni di euro. Per Livorno la novità favorisce il trasferimento su ferrovia di merci finora trasportate solo via gomma, e fa ridurre tempi e costi di movimentazione, aumentare la sicurezza del trasporto e ridurre le interferenze nelle fasi operative. "La collocazione strategica - ha detto il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri -conferisce al Sistema Livorno-Piombino un ruolo di primaria importanza nei trasporti. Significa disporre non solo di infrastrutture portuali adeguate ma anche di collegamenti con l'inland efficaci, privilegiando il trasporto via treno.

L'aggiudicazione della gestione unica della manovra ferroviaria a una società qualificata come Mercitalia ci consente di promuovere una programmazione unitaria dei servizi e di attuare un'integrazione gestionale del sedime ferroviario interno/esterno ai terminal". La concessione comprende la manovra primaria dai binari di corsa ai binari di presa in consegna degli impianti di Livorno Calambrone e Livorno Darsena e, viceversa, la manovra secondaria e la terminalizzazione, con o senza scomposizione, dal binario di presa in consegna ai raccordi portuali e privati del Comprensorio ferroviario. La società si occuperà dei servizi connessi alla movimentazione di carri o convogli dal porto verso l'Interporto. "Oggi - sottolinea l'ad di Mercitalia Shunting & Terminal, Livio Ravera - entriamo in esercizio con una forza lavoro di 29 persone e quattro locomotive, di cui tre da 500 cavalli e una da 1.400 cavalli. Poi, diventato operativo lo Scavalco, metteremo a disposizione una quarta macchina da 3.100 cavalli". (ANSA).