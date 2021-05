MotoGp: Dovizioso su Aprilia test al Mugello sotto pioggia

(ANSA) - SCARPERIA, 11 MAG - Prima giornata di test di MotoGp per Andrea Dovizioso (Aprilia) e Michele Pirro (Ducati) sul circuito del Mugello, a Scarperia (Firenze). Per la Rossa di Borgo Panigale queste prove dovrebbero servire per preparare al meglio il Gran Premio d'Italia che si disputerà qui il prossimo 30 maggio, tanto da aver fatto scendere in pista proprio il loro test rider, mentre l'Aprilia ha sfruttato questa opportunità per permettere a Dovizioso di continuare a prendere confidenza con la moto in vista, chissà, di un ritorno alle corse nel 2022.

Essendo una sessione privata di test, le due squadre non daranno troppe informazioni sul tipo di lavoro che si svolgeranno per due giorni. Intanto però, prevedendo un peggioramento delle condizioni meteo, nella mattinata i due piloti hanno percorso parecchi giri, fino allo stop per la pausa pranzo.

Per Dovizioso questo è il secondo incontro con la scuderia di Noale, dopo i test di Jerez al termine dei quali il pilota forlivese avrebbe chiesto delle modifiche per adattare al meglio la moto al suo stile di guida proprio in vista di queste prove del Mugello, ma purtroppo per il momento il meteo non sembra essergli venuto incontro. (ANSA).