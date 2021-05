Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Prosegue in Toscana l'allargamento delle fasce d'età per la vaccinazione: da oggi al via le prenotazioni anche per i nati nel 1962 e nel 1963. I 58 e 59enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale. Intanto il governatore Eugenio Giani ha spiegato che per la vaccinazione "dovremo avere anche il canale delle fabbriche a fine mese. Vi è la disponibilità degli imprenditori, data in Toscana come in altre regioni. In tutto il Paese vi è un mondo che dice: 'Se ci date i vaccini spendiamo noi per somministrarli nei luoghi di lavoro'. È una spinta che, ho questo sensazione dai colloqui che ho avuto con Roma, credo possa articolarsi già tra il 24 e il 31 maggio". Lo stesso Giani ha anche reso noto che il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, verrà il 18 maggio in Toscana: "Mi ha chiesto di essere presente in due realtà: quindi sarà sia a Firenze che a Siena".

Dovrebbe invece iniziare a luglio l'uso degli anticorpi monoclonali prodotti a Siena, come spiegato sempre da Giani.

"Avremo auspicato tutti - ha detto il governatore parlando in Consiglio regionale - che il nostro sforzo sugli anticorpi monoclonali, quello di Tls che viene da Siena, avesse trovato la strada più spianata. In realtà abbiamo visto che è stato sottoposto a varie prove, a una serie di condizionamenti, di verifiche e quindi, stamattina ne parlavo con il presidente di Tls" si prevede "una sua possibilità d'uso all'inizio di luglio".

Riguardo infine all'andamento delle pandemia la Toscana registra altri 367, con un tasso di positivi su 21.913 tamponi che scende all''1,7% (sulle prime diagnosi è del 5,3%). Oggi si registrano purtroppo altri 21 decessi che portano il totale a 6.423. I ricoverati scendono sotto quota 1.300: sono 1.263, 48 in meno rispetto a ieri, di cui 195 in terapia intensiva (10 in meno). (ANSA).