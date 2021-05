Vaccini: Toscana, via a prenotazioni nati da 1959 al 1961

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Al via da oggi pomeriggio in Toscana le prenotazioni per le vaccinazioni di chi è nato negli anni 1959, 1960, 1961. In particolare, spiega la Regione, dalle 17 si aprono le agende per i nati nel 1959 e nel 1960, ovvero coloro che hanno 61 e 62 anni. Alle 18.30 si apriranno le prenotazioni poi per i nati nel 1961, ovvero coloro che hanno 60 anni. "Con questa apertura - si legge - si completerà la vaccinazione dei sessantenni".

Per ovviare ai disagi del click day la Regione ha inoltre attivato la sala d'attesa virtuale, annunciata nei giorni scorsi per alleggerire il carico di accessi sul portale ed evitare eventuali problemi o rallentamenti. La waiting room, secondo quanto si apprende, apparirà in automatico sul portale regionale dei vaccini quando si superano le 2.000 transazioni al minuto.

