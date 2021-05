Piogge e temporali forti, codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Codice giallo per la giornata di domani, martedì 11 maggio, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sui reticoli minori lungo tutta la costa toscana, nelle isole e anche in alcune aree centro e nord occidentali come la Garfagnana, la Lunigiana, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera.

Il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale sarà in vigore dalle 8 alla mezzanotte di domani, martedì 11 maggio. (ANSA).