Rogo centro rifiuti Livorno, Prot.civile 'Chiudere finestre'

(ANSA) - LIVORNO, 09 MAG - La Protezione civile raccomanda di tenere chiuse le finestre a Livorno, nella zone nord della città, dopo che intorno alle 13 si è sviluppato un incendio alla stazione ecologica del Picchianti. Sono subito intervenuti tecnici di Aamps, la Protezione civile del Comune e i vigili del fuoco che sono attualmente al lavoro per spegnere le fiamme.

Al momento la direzione del vento sta portando il fumo in zone dove si trovano poche case. La Protezione civile raccomanda comunque agli abitanti delle zone nord di prestare attenzione ed eventualmente tenere chiuse le finestre, anche se al momento sembra che ad andare a fuoco siano materiali come legno e ferro.

