Vaccini, obiettivo Giani, dovremo fare 30mila dosi al giorno

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - "L'obiettivo che ci siamo posti per la settimana prossima è di vaccinare 30mila persone al giorno. Ormai si va verso il completamente della possibilità di prenotazione per i 60enni e, secondo quello che è stato concordato a livello nazionale, arriveremo la settimana prossima a fare una prenotazione di lungo periodo, fino a fine giugno, sui 50enni". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Bagno a Ripoli (Firenze).

Giani ha poi annunciato che la prossima settimana sarà chiuso l'accordo con "figure come i farmacisti e con i medici di base, che hanno già dato buona prova con gli over 80" per collaborare alla campagna di vaccinazione. (ANSA).