Gufo si impiglia in campo di calcetto ad Arezzo, liberato

(ANSA) - AREZZO, 08 MAG - I vigili del fuoco sono intervenuti in un campo di calcetto alla periferia di Arezzo per liberare un bellissimo esemplare di gufo comune impigliatosi nella rete di recinzione. Le operazioni sono state lunghe e delicate ma alla fine l'animale è stato liberato. Dopo un iniziale timore, il rapace, fortunatamente illeso, è volato via in modo autonomo senza necessità di altro soccorso. (ANSA).