Calcio: Fiorentina-Lazio 2-0 con doppietta di Vlahovic

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - La Fiorentina batte la Lazio 2-0 (1-0) nel quarto anticipo odierno della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola hanno vinto con una doppietta di Vlahovic, che ha segnato un gol per frazione di gioco, al 32' del primo tempo e al 44' del secondo tempo. Per il giovane attaccante un altro passo decisivo verso l'obiettivo di una piena maturità calcistica, per la Fiorentina una vittoria importante per portarsi in zona sicurezza nella bagarre per non retrocedere in serie B. (ANSA).