Vaccini: Toscana, al via su portale prenotazioni 63-64enni

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - Al via, sul portale regionale dei vaccini, anche le prenotazioni per coloro che hanno 63 e 64 anni: la Regione Toscana annuncia l'apertura delle agende per i nati nel 1957 e nel 1958 "nell'ottica di un progressivo allargamento della platea delle persone da vaccinare, che rientrano nell'ampia fascia anagrafica degli over 60".

I 63-64enni potranno vaccinarsi da lunedì 10 a domenica 16 maggio negli hub prescelti sul portale online regionale. Nei prossimi giorni, si spiega, si aprirà progressivamente alle altre classi anagrafiche rimanenti della categoria dei sessantenni, per avviare a pieno regime la categoria degli over 60 sia in relazione alle forniture di vaccino realmente disponibili, sia per consentire il potenziamento del portale regionale, previsto in questi giorni, per sostenere i grandi flussi di prenotazioni. Nel frattempo, aggiunge la nota, continuano a rimanere aperte le agende per i 65-69enni: delle 102mila dosi (J&J e Pfizer) messe a disposizioni mercoledì scorso sono ancora disponibili 3mila. (ANSA).