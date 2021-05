Porti, al via prove nuovo software merci linea Livorno-Olbia

(ANSA) - LIVORNO, 07 MAG - Al via la sperimentazione promossa dal progetto EasyLog - Logistica ottimizzata per i porti e il trasporto intermodale. Nei prossimi giorni sarà possibile, senza costi aggiuntivi, sperimentare il sistema Ict sulla tratta Livorno-Olbia. Infatti si avviano verso la conclusione le attività previste dal progetto interregionale Marittimo Italia-Francia EasyLog, promosso anche dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che offre alle imprese della logistica portuale strumenti importanti per affrontare le sfide legate alle trasformazioni economiche e ai continui cambiamenti tecnologici. La prossima settimana è prevista una importante fase di sperimentazione di un innovativo software per la gestione ottimizzata delle informazioni e dei flussi procedurali tra gli operatori della catena logistica portuale transfrontaliera per il traffico merci. Questo consentirà il miglioramento del livello di competitività e un abbattimento dei costi logistici dovuti alla frammentazione del sistema dei trasporti.

Il progetto EasyLog, mira a migliorare la connessione dei territori e la sostenibilità delle attività portuali. Questo progetto tende anche a sviluppare sistemi di trasporto multimodale per migliorare la connessione dei nodi secondari e terziari della zona di cooperazione transfrontaliera.

L'obiettivo primario è di istituire un sistema comune di gestione intelligente del traffico transfrontaliero in grado di migliorare la catena logistica e il trasporto marittimo della zona di cooperazione e di superare i limiti della frammentazione attuale. La sperimentazione di questo sistema innovativo Ict, potrà essere fatta nei giorni 12 - 13 - 14 maggio 2021 sulla tratta Livorno - Olbia con la compagnia Moby dal terminal Ltm.

Laddove alcune aziende fossero impossibilitate a fruire di questa importante occasione, la Cccia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, offrono comunque la possibilità di farlo virtualmente per verificare il funzionamento di questo innovativo software cliccando su http://bit.ly/EasyLogSperimentazione (ANSA).