Milenkovic, alla Fiorentina 4 anni belli e difficili

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - Il futuro del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic sarà deciso al termine della stagione - se rimanere in viola oppure sarà ceduto - ma al sito ufficiale della società viola il calciatore fa un bilancio di un cammino a Firenze iniziato quattro anni fa. "Ci sono stati molti momenti belli personalmente alla Fiorentina, anche se poi su quattro stagioni, tre sono state difficili. Posso solo dire un enorme grazie per tutto quello che mi hanno dato questa città, questa società, questi tifosi. Qui alla Fiorentina sono diventato uomo. La Fiorentina mi ha accolto dal primo giorno come se fossi sempre stato qui e mi ha fatto crescere tantissimo. Mi sento molto cresciuto sia a livello mentale che da calciatore". Stagioni contraddistinte da momenti belli ma purtroppo anche molto brutti. "Sicuramente il mio debutto è stato uno dei momenti più belli. Poi la vittoria per 3-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium, è stata molto emozionante per tutti noi - ha sottolineato il difensore serbo - Il momento più brutto è sicuramente la morte di Davide (Astori, ndr). Abbiamo sofferto tutti tantissimo. Sono state stagioni difficili, tranne la mia prima a Firenze. Abbiamo fatto un percorso non previsto e più faticoso di quanto ci immaginavano. Quest'anno ci ritroviamo coinvolti nelle zone basse della classifica Ogni calciatore vorrebbe lottare per l'Europa". Milenkovic sottolinea una certezza: "Tanti momenti sono stati difficili, ma mi ricordo ì momenti belli e porto con me i momenti positivi. Non voglio pensare alla negatività. Quando vedo i tifosi appassionati come i tifosi Viola mi dà tanta emozione. Il calcio si gioca per i tifosi. Ogni volta che lo stadio è pieno è emozionante per ogni giocatore". Intanto, la Fiorentina ha comunicato ufficialmente le date del ritiro estivo della squadra viola, che avverrà dal 17 al 31 luglio a Moena, in Val di Fassa . (ANSA).