Funerali Luana D'Orazio il 10 maggio, celebra vescovo di Pistoia

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - Avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Cristo Risorto di Spedalino Asnelli, nel comune di Agliana (Pistoia) il prossimo lunedì 10 maggio alle 15, i funerali di Luana D'Orazio, la 22enne, madre di un bimbo di 5 anni, morta in un incidente sul lavoro lo scorso 3 maggio in un'azienda tessile di Oste di Montemurlo. Lo rende noto la diocesi pistoiese, spiegando che i funerali saranno presieduti dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli.

Spedalino Asnelli è una piccola frazione, non lontana dalla casa dove la giovane abitava col figlio di 5 anni, i genitori e il fratello.

Sul fronte degli aiuti alla famiglia, in 24 ore sono state già raccolti 40mila euro di donazioni: "Non riusciamo a rispondere nemmeno a tutte le telefonate", si spiega dall'ufficio del sindaco di Montemurlo che attraverso il comitato Montemurlo solidale e le associazioni del territorio, ha dato il via martedì scorso alla raccolta, sostenuta e promossa anche dal Comune di Pistoia, nel cui territorio viveva la giovane, ha deciso di sostenerla e promuoverla. (ANSA).