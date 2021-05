Capraia covid free, in arrivo medici per vaccinare 187 abitanti

(ANSA) - CAPRAIA (LIVORNO), 06 MAG - Arriveranno col traghetto delle 11 domani a Capraia (Livorno) i medici della Marina militare e gli operatori sanitari della Asl livornese per vaccinare i 187 abitanti che, al netto degli over 80 e dei fragili ai quali è già stata somministrata la prima dose il 25 aprile, costituiscono la popolazione del piccole comune che parteciperà all'operazione isole Covid free. A riferirlo è la sindaca di Capraia Marida Bessi. Sarà somministrato il vaccino Johnson o Pfizer e tutto si dovrebbe esaurire nella stessa giornata o al massimo concludersi sabato. Con Capraia, la più lontana dalla costa toscana tra le isole dell'Arcipelago, e le Eolie domani parte il piano di vaccinazione per le isole minori annunciato dal commissariato per l'emergenza Covid.

"Come ho sempre ripetuto - dice Bessi - importante è che al primo posto sia sempre la salute. Poi sulla questione Covid c'è da dire che noi siamo sempre stati molto rigorosi con tamponi in entrata e quant'altro per chi sbarca cercando di mantenere sempre alto il livello di sicurezza. Ora con il completamento delle vaccinazioni dei residenti guardiamo naturalmente con più serenità e fiducia alla stagione estiva, pur mantenendo tutte le prescrizioni (mascherina e distanziamento) anche se non siamo una meta da turismo di massa, ma un'isola delle 'giuste distanze', dove la fruizione del mare tra la scogliera e barca non crea di per sé situazioni di criticità anche per quanto riguarda eventuali assembramenti permettendo per così dire un naturale mantenimento appunto delle distanze". (ANSA).