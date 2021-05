++ Bekaert: stop della Cig Covid, partono 113 licenziamenti ++

(ANSA) - FIGLINE VALDARNO, 06 MAG - Stanno arrivando oggi i telegrammi di licenziamento per i 113 lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno (Firenze), per i quali è terminato il periodo di Cassa integrazione Covid. E' quanto si apprende da fonti sindacali. L'azienda, che ha annunciato dal 2018 la dismissione della fabbrica, come comunicato al tavolo di lunedì scorso convocato dal Mise non ha prorogato la Cig Covid in assenza di un progetto concreto per la reindustrializzazione dello stabilimento nel breve periodo. (ANSA).