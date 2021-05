Vaccini: Toscana, prossima settimana al via 60-64enni

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - Dalla prossima settimana potranno prenotare il vaccino anti Covid anche i 60-64enni, mentre oggi è partita la prenotazione per coloro che hanno 65-69 anni con un totale di 102mila dosi (9.600 J&J e 92mila Pfizer). E' quanto fa sapere la Regione Toscana in una nota.

Intanto, continua la Regione, va avanti la campagna di vaccinazione degli over 70 per i quali è stato messo a disposizione il numero verde 800117744 'ProntoVaccino' per aiutarli nella prenotazione. A oggi, fa il punto la nota regionale, sono 933.569 i toscani che hanno ricevuto la prima dose e, tra questi, 416.809 quelli con il richiamo. Tra gli over 80 sono 292.947 i vaccinati con la prima dose e 227.831 quelli che hanno ricevuto anche la seconda; mentre le dosi complessivamente somministrate ai settantenni sono 290.573.

Per quanto riguarda le persone vaccinate con almeno una dose sul totale della fascia anagrafica del territorio, la Toscana anche oggi, si spiega, è tra le prime regioni italiane nella classifica stilata dal ministero della Salute, con il 97% circa della copertura vaccinale degli over 80; mentre è decima nell'ambito degli over 70, vaccinati per il 65%. (ANSA).