Vaccini: Toscana; 65-69enni,via a prenotazioni 92.000 Pzifer

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - Sono finite in 23 minuti le 9.600 dosi di vaccino Johnson & Johnson messe sul portale regionale questa mattina alle 9 a disposizione dei 65-69enni. "Alle 9 - fa sapere Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione di Regione Toscana - oltre 26mila persone erano collegate al portale in attesa dell'apertura della finestra.

Abbiamo registrato 912 prenotazioni al secondo".

Chiusa l'agenda J&J, fanno sapere dalla Regione, le prenotazioni per i 65-69enni andranno comunque avanti grazie a 92mila dosi Pfizer con somministrazioni da programmare per tutto il mese, fino a domenica 30 maggio. (ANSA).