Covid: polizia interrompe festa in casa, 9 multati

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - Interrotta la notte scorsa dalla polizia una festa di compleanno nell'appartamento di un condominio di via Scialoja a Firenze. I residenti, esasperati dai rumori, intorno alla mezzanotte hanno chiesto l'intervento degli agenti, che una volta arrivati sul posto hanno identificato e multato per il mancato rispetto delle norme anti Covid le nove persone che si trovavano nell'abitazione, di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

Per tutti è scattata una sanzione da 400 euro. (ANSA).