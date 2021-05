++ Morta sul lavoro:titolare,dolore e impegno per bimbo Luana ++

(ANSA) - PRATO, 05 MAG - "Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente e di fronte a tutto questo è difficile trovare le parole, ma voglio far sapere che intendo esprimere il mio dolore attraverso l'impegno per la famiglia di Luana ed il suo piccolo. ;Impegno che voglio tradurre in atti concreti da subito in ogni contesto e sede. ;Non mi sottrarrò ai miei doveri né al confronto nelle sedi appropriate anche per capire come possa essere avvenuto questo dramma". Così Luana Coppini, titolare dell'azienda dove è morta Luana D'Orazio. "Alle macchine lavoro anch'io", mio figlio e mio marito": è quindi "la solidarietà anche di una compagna di lavoro". (ANSA).